Память жертв пожара в Кемерово почтили в России и за границей

Слезы, цветы, игрушки - в городах России и многих странах мира прошли акции в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

На улицах Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Севастополя, Беслана, Читы организованы стихийные мемориалы. Люди несут туда цветы и игрушки, зажигают свечи.

Во многих странах мира к посольствам России приходят люди, чтобы почтить память погибших. Там также появились стихийные мемориалы.

В Белоруссии приспустили государственные флаги, а в эфире республиканских и региональных СМИ отменены трансляции развлекательных программ. В Киеве, Риге, Париже, Кишиневе также состоялись памятные акции. В частности, люди отпускали в небо белые шары.

Крупный пожар случился в воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.