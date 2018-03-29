В нескольких ТЦ в Кишиневе прошли проверки

Смотрите на видео, как сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы в четверг провели проверки ряда торгово-развлекательных центров Кишинева.

В ходе учебной тревоги специалисты оценили работу охранников по эвакуации людей. Также осмотрели ключевые двери и лестницы, оценили другие применяемые при ЧП средства.

"Мы осмотрели объекты, сделали ряд замечаний и предложений сотрудникам по вопросам эвакуации посетителей и персонала в случае чрезвычайной ситуации", — сообщил журналистам сотрудник Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Олег Малашевский.

При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, из них 41 — дети.