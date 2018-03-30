Испытания МБР тяжёлого класса "Сармат" на космодроме "Плесецк"

Испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты.

Предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) тяжелого класса "Сармат" заменят ракеты "Воевода".

*Бросковые испытания — этап испытаний ракеты, целью которых является проверка работы порохового стартового ускорителя, который выталкивает ее из шахты, а также поведения МБР после выхода из шахты. В ходе испытаний МБР поднимается над землей только на несколько десятков метров.

При таких испытаниях запуск маршевого двигателя не производится. Макет ракеты уводится в сторону от пускового устройства с помощью специального порохового ускорителя.