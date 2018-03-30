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Футбол ради дружбы: дети из Молдовы поедут на ЧМ-2018

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Sputnik Молдова вместе с Молдавской федерацией футбола (МФФ) под эгидой FIFA и генеральным партнером ЧМ по футболу — компанией "Газпром" выбрали в Кишиневе молодого футболиста и журналиста, которые представят нашу страну на самом грандиозном событии года среди юношей.

Речь идет о проекте "Футбол ради дружбы" (F4F), который состоится в Москве перед мундиалем 2018 года.

Отбор среди детей 11-12 лет провели в спортцентре столичного сектора Буюканы в рамках состязаний по футболу и журналистике. В спортивном соревновании приняли участие 50 юных футболистов, в том числе команда девочек, а в конкурсе по журналистике – 5 юных дарований.

Победителями стали Николае Сулэ (футболист) и Валентин Карп (журналист). Оба продемонстрировали отличные знания английского, хорошую физическую подготовку и способность уверенно держаться перед камерами.

Ребята отправятся в Москву, где примут участие в показательных матчах, которые пройдут в столице России с 8 по 15 июня. Сформируют 32 команды из детей 12-ти лет. Их будут тренировать молодые талантливые спортсмены. Участники представят 211 стран и регионов.

Эти дети также посетят матч открытия чемпионата мира по футболу 14 июня между Россией и Саудовской Аравией.

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Теги:
победители, конкурс, дети, футбол, Чемпионат мира по футболу, Sputnik Молдова, ФИФА, Молдова
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