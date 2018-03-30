Российское консульство в Сиэтле закрывается не по своей воле

Смотрите на видео, как консульство Российской Федерации в Сиэтле готовится к закрытию.

Власти США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. При этом никто из сотрудников этой дипмиссии в шпионаже не обвинен и не высылается из страны.

Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

Ранее генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов заявил, что закрытие генконсульства затрагивает более 30 тысяч россиян, проживающих в городе.