Китайский каллиграф рисует иероглифы поварскими ножами

Китайский каллиграф Хуан Пуфан из провинции Пюян в провинции Хэнань создал свой способ каллиграфии с помощью обычных кухонных ножей. Смотрите на видео, как мастер демонстрирует свое искусство.
Китайский каллиграф Хуан Пуфан из провинции Пюян в провинции Хэнань создал свой способ каллиграфии с помощью обычных кухонных ножей. Смотрите на видео, как мастер демонстрирует свое искусство.
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Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
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