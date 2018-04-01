Китайский каллиграф рисует иероглифы поварскими ножами

Sputnik Молдова вместе с Молдавской федерацией футбола (МФФ) под эгидой FIFA и генеральным партнером ЧМ по футболу — компанией "Газпром" выбрали в Кишиневе молодого футболиста и журналиста, которые представят нашу страну на самом грандиозном событии года среди юношей.