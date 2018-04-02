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Как США и Россия высылали дипломатов

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (455)
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© Ruptly.

В общей сложности в субботу из США улетел 171 человек.

В понедельник несколько стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Министерство иностранных дел России
© Sputnik/ Валерий Мельников
МИД России зеркально ответил на высылку своих дипломатов

В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Российский МИД направил внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком из 14 вопросов>>>>

В четверг МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (455)

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Теги:
высылка дипломатов, дипломат, США, Россия, Политика
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