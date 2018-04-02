В Казахстане прошли успешные испытания российской системы ПРО

Запуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане; ракета успешно поразила условную цель в установленное время: смотрите на видео, как это было.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет.

Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроль космического пространства, отмечает РИА Новости.

Сейчас за оборону Москвы отвечает система противоракетной обороны А-135.

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Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979 году. А-135 состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.