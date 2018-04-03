Кардиолог рассказал, как сберечь сердце и сосуды здоровыми

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Октавиан Ченушэ рассказал об основных факторах риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, об их профилактике и лечении.

"Если вы измерили несколько раз давление, и оно более 200, тогда надо обращаться к врачу. Чтобы облегчить врачу понимание проблемы, было бы правильным понаблюдать дома за давлением — несколько дней или несколько недель, записав данные".

Специалист дал рекомендации и советы по уходу за своим сердцем и сосудами, затронул вопросы правильной организации здорового образа жизни.

Отвечая на вопрос о болях в сердце и реальных симптомах ишемической болезни, доктор обратил внимание на тот факт, что если у человека резкая внезапная боль за грудиной — необходимо обратиться к врачу.

"Острая, сильная боль, возникшая в области сердца, хоть и не обязательно является болезнью сердца, но это может быть угрожающая жизни ситуация",