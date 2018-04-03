Как Владимиру Путину вручили удостоверение президента России

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.
Смотрите на видео, к каким разрушениям привел взрыв в помещении ресторана быстрого питания Burger King, расположенного в центре Еревана.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой посетил выступление южнокорейских поп-исполнителей, прибывших в Пхеньян.
Запуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане; ракета успешно поразила условную цель в установленное время: смотрите на видео, как это было.
В общей сложности в субботу из США улетел 171 человек.
Британские эксперты не могут установить происхождение вещества, которым отравился Скрипаль.
Бывший следователь создал группировку, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков.
Кишинев готовится к выборам в столичную администрацию: политические партии решают, кого выдвинуть в качестве кандидатов в мэры.
В списке самых популярных книг Латвии на этой неделе "Моя борьба" Адольфа Гитлера оказалась выше "Гарри Поттера" и "Игры престолов".
В эфире литовских телеканалов среди продукции неевропейского производства преобладают программы из России и США.
Член совета НКО "Русская школа Эстонии" рассказала, как Латвия и Эстония соревнуются в ликвидации русских школ.
Совместные российско-белорусские тактическое учения десантников пройдут с 9 по 12 апреля на полигоне Брестский.
Политолог объяснил, почему планы властей Чечни построить дорогу в направлении Грузии – это нерентабельный мегапроект.
В администрации президента Абхазии рассказали, что республика делает для снятия запрета на ввоз сельхозпродукции в Россию.
Стало известно число международных наблюдателей, аккредитованных на предстоящие в Азербайджане 11 апреля президентские выборы.
Министерство обороны Армении разъяснило, зачем на территории республики планируется разместить российскую военную полицию.
Общая площадь распространения саранчи в Казахстане в этом году превысит 2 миллиона гектаров. Как готовится республика?
Китай временно закрывает границу с Кыргызстаном. Ограничение вводится по инициативе Пекина на время Праздника чистого света в Поднебесной.
На севере Афганистана, в том числе на границе с Таджикистаном, ведется активная вербовка бойцов талибана и местных жителей в отряды ИГ.
Таджикистан начал экспортировать электроэнергию со своей подстанции Регар в Узбекистан после девятилетнего перерыва.
Полпред президента Южной Осетии рассказал о провокации американской делегации на консультациях в Женеве.
В списке самых популярных книг Латвии на этой неделе "Моя борьба" Адольфа Гитлера оказалась выше "Гарри Поттера" и "Игры престолов".
В эфире литовских телеканалов среди продукции неевропейского производства преобладают программы из России и США.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik