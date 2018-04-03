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Как Владимиру Путину вручили удостоверение президента России

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.

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Теги:
вручение, Владимир Путин, Россия, Общество
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