Эрдоган увел у Путина девушку на фотосессии

В Анкаре в среду состоялась встреча президентов России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели переговоры по поводу обсуждения перспектив сирийского урегулирования.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время совместного фотографирования с президентом России попросил одну из трех стоящих около Владимира Путина девушек перейти на его сторону, чтобы гармонизировать фото.
В Анкаре в среду состоялась встреча президентов России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели переговоры по поводу обсуждения перспектив сирийского урегулирования.
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят в среду в Анкаре пресс-конференцию, в ходе которой принимают совместное заявление по ситуации в Сирии.
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