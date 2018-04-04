Еженедельный брифинг Марии Захаровой

В ходе выступления будет озвучена позиция МИДа России по актуальным событиям.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит традиционный еженедельный брифинг.
В ходе выступления будет озвучена позиция МИДа России по актуальным событиям.
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят в среду в Анкаре пресс-конференцию, в ходе которой принимают совместное заявление по ситуации в Сирии.
Экстремалы из Воронежа опубликовали видео сплава на льдине по Дону.
В пресс-центре Sputnik Молдова обсуждали профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.
Европарламентарий Михаэль Галер считает, что Молдове рано думать о членстве в ЕС.
Молдова является второй страной в мире с самым низким уровнем рождаемости после Португалии. С чем связаны неутешительные демографические прогнозы?
Персонал заведения эвакуирован, огонь потушен, сообщили в инспекторате чрезвычайных ситуаций.
По итогам встречи с лидерами Балтии Белый дом заявил о готовности предоставить их странам военную помощь на 170 миллионов долларов.
Электроэнергия со строящейся БелАЭС не будет конкурентоспособной на литовском рынке из-за высокой цены, заявил министр энергетики Литвы.
Мэр Таллинна обжалует в суде предписание парламента Эстонии об уплате штрафа за новость в столичной муниципальной прессе, признанную рекламной.
Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси, заявив, что повышение уровня жизни в республике требует структурных изменений.
Руководитель Института стратегии управления Петр Мамрадзе считает маловероятной экстрадицию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину.
Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал в интервью Sputnik о том, почему в этом году не планируется бесплатная вспашка земель для крестьян.
Почему зарубежные эксперты стремятся изучить опыт работы Азербайджана по борьбе с торговлей людьми – в материале Sputnik.
Российского комедийного актера армянского происхождения Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.
Международный пресс-центр информационного агентства Sputnik Казахстан станет площадкой Тотального диктанта, который впервые пройдет в Астане в этом году.
Футболисты сборной Кыргызстана после победы над командой Индии на пресс-конференции облили главного тренера водой и сняли это на видео.
Суд Душанбе приговорил водителя, виновного в наезде на корреспондента радио Sputnik Галима Фасхутдинова и его смерти, к 3,3 года лишения свободы.
В ближайшее время один из крупнейших российских агрегаторов такси от компании "Яндекс" начнет работу в Узбекистане.
Телеканал Russia Today планирует снять документальный фильм про Южную Осетию, чтобы показать, как развивается молодое государство.
По итогам встречи с лидерами Балтии Белый дом заявил о готовности предоставить их странам военную помощь на 170 миллионов долларов.
Электроэнергия со строящейся БелАЭС не будет конкурентоспособной на литовском рынке из-за высокой цены, заявил министр энергетики Литвы.
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