Интервью президента Молдовы Игоря Додона для Sputnik — эксклюзив

О молдо-российском сотрудничестве, вопросах безопасности, геополитике и приднестровском урегулировании Игорь Додон рассказал в прямом эфире. Смотрите запись трансляции. Другие подробности — в нашем сюжете Президент Молдовы в гостях у Sputnik>>>
Президент Молдовы Игорь Додон дал в прямом эфире в интервью радиостудии Sputnik Молдова.
О молдо-российском сотрудничестве, вопросах безопасности, геополитике и приднестровском урегулировании Игорь Додон рассказал в прямом эфире. Смотрите запись трансляции. Другие подробности — в нашем сюжете Президент Молдовы в гостях у Sputnik>>>
В Интернете опубликовано уникальное видео города, сделанное 50 лет назад.
Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно устроила 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам, в итоге погибшая от ранений, которые нанесла себе сама.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время совместного фотографирования с президентом России попросил одну из трех стоящих около Владимира Путина девушек перейти на его сторону, чтобы гармонизировать фото.
Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят в среду в Анкаре пресс-конференцию, в ходе которой принимают совместное заявление по ситуации в Сирии.
Президент Молдовы рассказал о роли российского лидера Владимира Путина в приднестровском урегулировании.
По словам президента Игоря Додона, наша страна в 2017 году имела шанс получить два миллиарда долларов инвестиций из России.
По словам главы государства Игоря Додона, в повестку предстоящих переговоров включено достаточно много вопросов, в том числе результаты, достигнутые в прошлом году.
Латвийское телевидение не намерено менять редакционную политику и отказываться от фотоматериалов агентства Sputnik, несмотря на предостережения властей.
Оставив литовский рынок, "Газпром" ничего не потеряет, отмечают эксперты в ответ на намерения Литвы "покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что власти страны не будут блокировать российские СМИ, такие как агентство Sputnik и телеканал RT.
Белорусов Настю Рыбку и Алекса Лесли, а также других фигурантов дела о незаконном "секс-тренинге" в Таиланде могут посадить на 20 лет.
В результате обрушения на шахте "Миндели" в грузинском городе Ткибули погибли шесть рабочих и еще трое получили ранения.
Минздрав Абхазии готовится к предстоящему курортному сезону – туристы будут обеспечены квалифицированной медицинской помощью.
В Баку началась процедура обмена электронных ваучеров на билеты, которые позволят посетить азербайджанский этап гонок "Формулы-1".
В Армении построят новый вид электростанций, которые избавят электрические сети от скачков напряжения.
После дисквалификации Сауля "Канело" Альвареса, желание провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным выразил ирландский боксер Гэри О'Салливан.
Причиной отравления гостей на свадьбе в бишкекском ресторане, в результате которого 130 человек оказались в больнице, стала курица по-тайски.
На юге Таджикистана в результате землетрясения пострадали 60 домов – специальная комиссия оценивает размеры ущерба, нанесенного стихией.
Одна из крупнейших российских оптовых компаний, специализирующаяся на экспортно-импортных операциях с фруктами, выходит на рынок Узбекистана.
В интернете опубликованы первые кадры из российской биографической драмы о жизни Виталия Калоева, которая выйдет в сентябре текущего года.
Латвийское телевидение не намерено менять редакционную политику и отказываться от фотоматериалов агентства Sputnik, несмотря на предостережения властей.
Оставив литовский рынок, "Газпром" ничего не потеряет, отмечают эксперты в ответ на намерения Литвы "покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа".
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