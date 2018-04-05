Пресс-конференция российского посла в Лондоне Александра Яковенко

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко отвечает на вопросы представителей СМИ о внешней политике и последствиях "дела Скрипаля".

Александр Яковенко обсуждает выводы следствия по делу об отправлении бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

Российская сторона до сих пор не получила официальных сведений о методах лечения пострадавших и ходе расследования. Кроме того, Лондон пока никак не ответил на запрос о предоставлении доступа к бывшему агенту ГРУ и его дочери.