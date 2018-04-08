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Улетное похудение: как быстро сбросить лишний вес

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Джамперы - или "прыгающие" - ботинки помогают бороться с лишним весом и улучшить осанку

С помощью "прыгающих" ботинок можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное — весело, увлекательно и задорно.

Смотрите на видео, подготовленном Sputnik Грузия, как выглядит специальная спортивная обувь.

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Теги:
улетное похудание, похудание, как похудеть, как сбросить лишний вес
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