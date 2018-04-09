В Алматы кошка "усыновила" новорожденного бельчонка и стала о нем заботиться. Смотрите на видео кадры необычной парочки.
В Алматы кошка "усыновила" новорожденного бельчонка и стала о нем заботиться. Смотрите на видео кадры необычной парочки.
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