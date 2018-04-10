Репетиция парада Победы: военная техника на земле и в небе

На полигоне в подмосковном Алабино репетировали парад в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ. Смотрите на видео, как это было.

В воздушной части репетиции задействовали свыше 70 самолетов и вертолетов, в том числе стратегический бомбардировщик Ту-160 ("Белый лебедь"), истребители Су-35 и ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Известно, что в 2018 году 9 мая над Красной площадью впервые пролетят многофункциональные истребители Су-57.

Кроме того, в рамках репетиции по полигону маршировали служащие различных родов войск вооруженных сил России, а также проследовала военная техника.

Репетиции парада Победы проходят трижды в неделю.

В Москве их запланировали на 26 апреля, 3 и 6 мая.