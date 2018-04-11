Опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Вертолет авиакомпании "Восток" рухнул в среду в Хабаровске, в результате погибли шесть человек. Смотрите на видео, как на месте происшествия работали сотрудники МЧС.

Трагедия произошла в среду в 11.30 по местному времени (4.30 по кишиневскому времени) в районе улиц Антенная — Хирургическая.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту падения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ заявил, что следователи рассматривают три стандартные версии крушения – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота.

По информации правительства Хабаровского края, обломки вертолета были разбросаны на пустыре в радиусе двух километров. Там же назвали имена погибших, на борту были: Алексей Штанько, Дмитрий Макаров, Антон Ермаков, Виктор Посохов, Юрий Борода и Игорь Ульянов.

Губернатор распорядился выделить семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске по миллиону рублей.

Предстоящий четверг в Хабаровском крае после крушения вертолета Ми-8 объявлен днем траура.