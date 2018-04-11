Спецпредставитель России: исход голосования в ООН вызывает большие опасения

Совет Безопасности ООН не поддержал два российских проекта резолюций, касавшихся расследования сообщений о применении химоружия в Сирии.

Сначала Совбез ООН отклонил документ о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Предложенную Москвой резолюцию поддержали шесть стран вместо девяти необходимых, в том числе два постоянных члена Совета — Россия и Китай, а также Боливия, Казахстан, Эфиопия и Экваториальная Гвинея. Две страны — Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались при голосовании. Против документа выступили остальные семь членов Совета.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя исход голосования, отметил, что он вызывает большие опасения.