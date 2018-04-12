Вперед, к Луне: космический аппарат изучит недра естественного спутника Земли

О том, зачем аппарат "Луна-25" летит на Луну, и что он там будет делать, рассказывает руководитель проекта Павел Казмерчук.

Будущее — за освоением Луны, уверены сотрудники Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина в Химках. Они пригласили корреспондентов Sputnik в цех, где собирается космический аппарат "Луна-25", и рассказали о его высокой миссии.

"У "Луны-25" две основные задачи. Первая — это отработка мягкой посадки. Россия более сорока лет не садилась на Луну, и наши технические решения уже устарели. Вторая задача — это поиск воды и полезных ископаемых на Южном полюсе Луны. По косвенным признакам вода там есть", — рассказал Павел Казмерчук.

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