Учебная тревога в Кишиневском аэропорту

Правила противопожарной безопасности и работу персонала в экстренных ситуациях проверили в четверг в Кишиневском международном аэропорту.

По сигналу сотрудники аэропорта приступили к эвакуации находившихся в здании гражданских лиц.

© Sputnik . Vladimir Polusatov Пассажиры Кишиневского аэропорта теперь будут больше читать

Ко входам в аэропорт подъехали две пожарные машины и сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, подготовив подачу воды через шланги, сначала вошли в залы прилёта и вылета, продемонстрировав готовность к устранению возгорания.

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Затем пожарные отработали процесс тушения пожара на улице, направив струи воды из брандспойтов на пространство, свободное от людей.

Петр Жардан, гендиректор компании Avia Invest, администрирующей Кишиневский аэропорт, в беседе с журналистами отметил, что в учебной тревоге были задействованы 100 человек.

"Мы проанализируем результаты этой проверки, чтобы понять, что нужно улучшить. На первый взгляд, пожарные сработали эффективно, но эвакуация должна проходить немного быстрее", — сказал Жардан.