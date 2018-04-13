Воздух "на замке" - удаль крейсера "Маршал Устинов"

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" отразил авиационный удар условного противника в Баренцевом море. Смотрите на видео, как это было.

Экипаж корабля провел учение по противовоздушной обороне, выполнив зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям.

Как сообщили в Минобороны РФ, морякам противостояли летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К. Они имитировали атаку крейсера с различных высот и направлений, а боевые расчеты корабля выполняли сопровождение целей и условное применение по ним зенитных ракетных комплексов "Форт" и "Оса", а также батарей универсального калибра АК-130.

Завершив взаимодействие с истребителями, "Маршал Устинов" выполнил учебную стрельбу по предполагаемой цели из зенитного ракетного комплекса "Форт".