Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о необходимости созыва открытого заседания Совета безопасности по угрозе миру в связи с ситуацией вокруг Сирии.