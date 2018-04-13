Лавров высказался о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе

Глава МИД России заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил с заявлением по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, назвав ее "постановкой". По словам министра, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

"Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — сказал он.