Рабочие приступили к нанесению дорожной разметки на мосту в Крым

Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега. Разметка на Крымском мосту выполняется из материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток.

Разметка выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками.

"Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив", — сказал начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.