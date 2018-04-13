Шанс на солидарность: их пригласили на марш Победы в Кишиневе

Председатель Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович призвал гражданское общество, все организации и иностранных дипломатов принять участие в марше Победы.

Участники пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре Sputnik Молдова, рассказали о результатах деятельности Координационного Комитета "Победа" (ККП) и предстоящих мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Алексея Петровича, восьмого мая при поддержке президента Молдовы состоится праздничный концерт с участием зарубежных исполнителей. В этот же день на центральной площади столицы будет выставлена военная техника.

Девятого мая пройдет праздничный концерт и салют.

Как отметил Петрович, главным праздничным мероприятием станет проведение марша Победы, в ходе которого граждане нашей республики почтят память героев Великой Отечественной войны.

"Мы приглашаем все организации нашей страны, всех граждан республики, дипломатические представительства, аккредитованные в нашей стране, принять участие в этом масштабном мероприятии", — заключил председатель ККП.