Первые видео ракетных ударов, выпущенных по Сирии

В социальных сетях появились первые фото и видео ракетных ударов, выпущенных военными США, Великобритании и Франции по Сирии.

На кадрах видно, как в ночное небо вылетает противоракета, и через несколько секунд появляется вспышка, свидетельствующая о попадании.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин об ударе по Сирии: США и их союзники нарушили устав ООН

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.