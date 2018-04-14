Исследовательский центр Барза в Дамаске подвергся ракетному удару

В Пентагоне рассказали, что США выбирали цели для удара в Сирии так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицают.

Министерство обороны и Генеральный штаб ВС РФ сообщили, что 14 апреля с 3.42 до 5.10 мск боевые самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух — поверхность", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, сообщает РИА Новости. В сирийском Генштабе уточнили, что было выпущено 110 ракет, пострадали три человека.