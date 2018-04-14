Пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга

В Пентагоне рассказали, что США выбирали цели для удара в Сирии так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.
В социальных сетях появились первые фото и видео ракетных ударов, выпущенных военными США, Великобритании и Франции по Сирии.
Термопластик наносится на сухое чистое дорожное покрытие, разметка имеет определенные геометрические параметры, где ширина краевой линии составляет 20 сантиметров.
Глава МИД России заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.
Мария Захарова ответила на призыв ЕС к России "использовать свое влияние для предотвращения применения химоружия в Дамаске".
Министр иностранных дел России рассказал, что на условиях конфиденциальности Москва получила из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц результаты исследования образцов из Солсбери.
Водители, которые попались пьяными за рулем, останутся без водительских прав, а вернуть их придется, начав все с нуля, то есть окончить автошколу и сдать экзамены.
Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.
Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.
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Мэрия Бишкека решает вопрос о переносе Ошского рынка, на котором третий раз за год произошел пожар, за пределы города.
Вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона "заблудился" в тумане во время полета в Пенджикент на празднование Навруза.
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Президент Южной Осетии не намерен приобретать никакую недвижимость, пока в республике не будет полностью решена жилищная проблема.
Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.
Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.
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