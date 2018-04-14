Пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга

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Захарова: Москва призывает ЕС прекратить провокации со стороны его членов Мария Захарова ответила на призыв ЕС к России "использовать свое влияние для предотвращения применения химоружия в Дамаске". 27

Лавров: при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ Министр иностранных дел России рассказал, что на условиях конфиденциальности Москва получила из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц результаты исследования образцов из Солсбери. 127