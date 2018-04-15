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Лошадь убежала от хозяйки: как мотоциклист догнал скакуна

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YouTube / Daily Mail

Мотоциклист ехал по улице, когда увидел бегущую лошадь и хозяйку, которая пытается ее догнать.

На шлеме мотоциклиста была видеокамера, с помощью которой и был заснят этот увлекательный ролик.

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