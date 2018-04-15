Лошадь убежала от хозяйки: как мотоциклист догнал скакуна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил о том, что клиническая картина Сергея и Юлии Скрипалей, которые были отправлены в британском Солсбери, соответствует выводам швейцарской лаборатории об использовании вещества BZ.