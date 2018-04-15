Лошадь убежала от хозяйки: как мотоциклист догнал скакуна

На шлеме мотоциклиста была видеокамера, с помощью которой и был заснят этот увлекательный ролик.
Мотоциклист ехал по улице, когда увидел бегущую лошадь и хозяйку, которая пытается ее догнать.
На шлеме мотоциклиста была видеокамера, с помощью которой и был заснят этот увлекательный ролик.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил о том, что клиническая картина Сергея и Юлии Скрипалей, которые были отправлены в британском Солсбери, соответствует выводам швейцарской лаборатории об использовании вещества BZ.
Тысячи сирийцев провели в Дамаске акцию в поддержку президента Башара Асада, митингующие также осудили ракетный удар, который США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии в ночь на субботу.
В Пентагоне рассказали, что США выбирали цели для удара в Сирии так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.
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Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.
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Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.
Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.
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