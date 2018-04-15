Лавров об отравившем Скрипалей химикате: швейцарские эксперты правы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил о том, что клиническая картина Сергея и Юлии Скрипалей, которые были отправлены в британском Солсбери, соответствует выводам швейцарской лаборатории об использовании вещества BZ.

"Принимая во внимание, что пострадавшие, и Юлия Скрипаль, и полицейский, уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", — сказал Лавров.

Как ранее сообщал глава российского МИДа, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР.