Как в США и Европе оценивают интервенцию в Бессарабии в 1918 году

По мнению известного молдавского историка и политолога Сергея Назарии, у западных и советских историков существует единомыслие по бессарабскому вопросу. Исключение составляет лишь большинство румынских и часть молдавских историков, которые не признают молдавское государство. Об этом специалист рассказал на презентации своей новой книги в пресс-центре Sputnik Молдова.

Ученый подчеркнул, что территория Бессарабии в 1918 году была захвачена румынскими войсками против воли молдавского народа и незаконно с точки зрения международного права. "В особенности категоричны в этом утверждении и в анализе этих событий американские историки".

Книга "Бессарабский вопрос в эпоху мировых войн и его интерпретации в историографии" небольшим тиражом издана Институтом международных отношений в 2018 году. Работа посвящена новейшей истории Молдовы и является попыткой историко-политологического и историографического анализа так называемого бессарабского вопроса.