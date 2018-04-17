В Великобритании и США прошли протесты против ударов по Сирии

Сразу в нескольких городах Соединенных Штатов Америки и Великобритании состоялись митинги против ударов по Сирии, нанесенных военными США, Франции и Великобритании. Смотрите на видео, как это было.

Акции прошли в Нью-Йорке, Окленде и Лондоне. Участники митингов, в частности, осудили "незаконное и неконституционное нападение администрации Трампа на Сирию".

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Были выпущены более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.