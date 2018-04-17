В Кишиневе не ходят троллейбусы из-за аварии

Движение троллейбусов парализовано во вторник вечером по причине аварии на перекрестке столичных улиц Михай Витязул и Колумна.

Столкнулись легковые автомобили Mercedes и Volvo, которые занимают половину проезжей части на улице Колумна, поэтому троллейбусы дальше двигаться не могут, и пассажиры вынуждены выходить. Также до перекрестка образовалась пробка.

На месте работает сотрудник Национального инспектората по патрулированию.

Водители обоих авто воздержались от комментариев, отметив, что на перекрестке ведется видеонаблюдение, и после ознакомления с записями можно будет без проблем установить, кто виноват в происшествии.

Повреждения обоих авто незначительны.