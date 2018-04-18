Нападение и поджог: что произошло в школе Стерлитамака

Смотрите на видео, что происходило в школе Стерлитамака, где подросток ранил одноклассницу, учительницу, себя, а затем совершил поджог.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджог его. Школьник также сам себе нанес ножевое ранение.

Известно, что одна из учениц, испугавшись происходящего, выпрыгнула со второго этажа. Госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учительница — ей сделали операцию.

По информации регионального МЧС, возгорание удалось потушить менее чем за 15 минут с момента поступления звонка на пульт диспетчера. В работах задействовали 15 человек и четыре единицы техники.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела, а меры безопасности по поручению главы региона Рустэма Хамитова усилены во всех школах республики.