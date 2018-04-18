Российские военные обнаружили в сирийской Думе химлабораторию боевиков

Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета
Склад был размещен в подвале жилого дома. По словам специалиста войск РХБЗ Александра Родионова, лабораторию использовали террористы, во власти которых находился город.
На месте также нашли "записи с химическими формулами и расчеты пропорций".
"Когда они здесь работали, никого не пускали. В последний раз они даже выгнали нас из разрушенной неподалеку мечети", — сказал местный житель Радван Кахал.
Вещдоки в настоящее время изучают российские эксперты.