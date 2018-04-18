Теплый прием: как президента Белоруссии встретили в Кишиневе

Официальная церемония приветствия лидера Белоруссии состоялась у Государственной резиденции в центре Кишинева. Смотрите на видео, как встречали Александра Лукашенко под звуки президентского оркестра Республики Молдова.

Президенты отметили, что Белоруссия и Молдова — дружественные государства, у которых сложились продуктивные отношения во всех сферах — от политики до сельского хозяйства. Додон и Лукашенко высказались за дальнейшее сотрудничество двух стран.