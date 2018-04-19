Лукашенко и Додон посеяли кукурузу под Криулянами

Смотрите на видео, как президенты Молдовы и Белоруссии посетили в четверг Институт фитосанитарных исследований в селе Порумбены Криулянского района и вместе вспахали кукурузное поле.

В ходе визита белорусский лидер пообщался с представителями руководства института и обсудил вопросы поставки в его страну семян кукурузы. Также Лукашенко передал Молдове сельскохозяйственную технику, заметив, что тракторы в Белоруссии теперь делают "не хуже, чем немцы, научились".

Кроме того, Додон и Лукашенко засеяли семена кукурузы на поле.

"Очень рад, что мы сегодня это сделали. Думаю, что осенью, когда соберем здесь урожай кукурузы, мы этот продукт отправим вам в Белоруссию", — отметил Додон.

По его словам, в каждом селе Молдовы есть белорусский трактор, так как жители нашей страны привыкли к этой технике, полюбили ее и высоко ценят за многие показатели.

"С советских времен мы с вами сотрудничаем. Мы сейчас активно занимаемся, в частности, выращиванием кукурузы. Многое стали производить у себя. Важно, что мы договорились возделывать здесь, в Молдове семена люцерны и других трав, что невозможно осуществить в Белоруссии из-за особенностей климата", — подчеркнул Лукашенко.