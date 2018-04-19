Лукашенко: сотрудничество с Молдовой развивается

В церемонии приняли участие президент Молдовы Игорь Додон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это новая техника, техника завтрашнего дня. Поэтому мы будем с вами и дальше плодотворно работать, продолжать поставлять ее Молдову. Более того, сегодня половина сборки таких тракторов осуществляется уже в вашей стране", — заявил Лукашенко.

По его словам, замыкаться на одних лишь торговых операциях Белоруссии и Молдовы нельзя — надо совершенствовать экономические отношения, в том числе создавать совместные предприятия.

"Но и это не предел. Мы договорились, что будем готовить в Молдове кадры по производству автомобилей и сельхозтехники. Также есть, например, и проект по совместному розливу коньяков и вин. А молдавская винодельческая продукция в большом объеме экспортируется на белорусский рынок, и мы этим довольны", — подытожил президент Белоруссии.