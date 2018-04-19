Додон пригласил Лукашенко в свое родное село делать вино

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил своего белорусского коллегу снова посетить Молдову в конце сентября-начале октября, чтобы собрать виноград и приготовить вино в Садова - родном селе молдавского лидера.

"Приглашаю президента Белоруссии в свое родное село, чтобы мы собрали виноград и приготовили вино. Чтобы Александр Григорьевич получше познакомился с этим сегментом нашего производства", — заявил Додон в селе Порумбены Криулянского района, где проходила передача белорусской сельхозтехники молдавской стороне.

По словам Лукашенко, так как в Белоруссии климат изменился, то в южных областях страны виноград уже выращивают.

"Нам надо и дальше возделывать виноград. Надеюсь, что президент Молдовы покажет мне, как это делается в Молдове", — сказал белорусский лидер.