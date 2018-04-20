Дым от пожара в Институте микробиологии видел весь Кишинев

Пожар произошел в строении по адресу Академическая,1, где размещаются Институты зоологии, биологии, географии и другие научные учреждения.
Загорелась крыша, отреставрированная пять лет назад за два миллиона леев. Причина пожара, возможно, заключается в том, что обновленная крыша состояла из горючих материалов. Сделана она была в виде мансарды, что создало сильную тягу. Между прочим, прежняя крыша прослужила 30 лет без единого возгорания. А само здание было возведено в 1965 году.
Весь персонал быстро эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.