Дым от пожара в Институте микробиологии видел весь Кишинев

В Кишиневе горело здание Института биологии. Смотрите на видео, как это возгорание тушили 14 пожарных расчетов.

Пожар произошел в строении по адресу Академическая,1, где размещаются Институты зоологии, биологии, географии и другие научные учреждения.

Загорелась крыша, отреставрированная пять лет назад за два миллиона леев. Причина пожара, возможно, заключается в том, что обновленная крыша состояла из горючих материалов. Сделана она была в виде мансарды, что создало сильную тягу. Между прочим, прежняя крыша прослужила 30 лет без единого возгорания. А само здание было возведено в 1965 году.

Весь персонал быстро эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.