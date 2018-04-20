Лавров: бомбить склад химоружия – значит вызвать гуманитарную катастрофу

"Обывателю понятно, если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе", — сказал Лавров.
По его словам, у Москвы есть в достаточно доказательств причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе.
Также Лавров добавил, что российские военные, когда освободили эту часть Восточной Гуты, нашли двух врачей, работавших в том госпитале. По его словам, они показали себя на видео, рассказав, как ворвались какие-то люди и начали кричать о химической атаке, чтобы все срочно начали обливаться водой.
Глава МИД РФ добавил, что медики не скрывали своих лиц и имен.