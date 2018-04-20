Лавров: бомбить склад химоружия – значит вызвать гуманитарную катастрофу

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву объяснил, чем обернулась бы намеренная бомбежка складов химоружия.

"Обывателю понятно, если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе", — сказал Лавров.

По его словам, у Москвы есть в достаточно доказательств причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе.

Также Лавров добавил, что российские военные, когда освободили эту часть Восточной Гуты, нашли двух врачей, работавших в том госпитале. По его словам, они показали себя на видео, рассказав, как ворвались какие-то люди и начали кричать о химической атаке, чтобы все срочно начали обливаться водой.

Глава МИД РФ добавил, что медики не скрывали своих лиц и имен.