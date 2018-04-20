Лавров: ни Путин, ни Трамп не допустят военного противостояния

Пентагон понимает недопустимость действий, провоцирующих столкновение США и России: об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Пентагон понимает недопустимость действий, которые могли бы спровоцировать прямое военное столкновение России и США, заявил в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я все-таки думаю, что и министр обороны Джеймс Мэттис, и председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США Джозеф Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США", — заявил министр, которого цитирует РИА Новости.

По мнению главы российского МИДа, это "настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать, и они понимают это лучше, чем многие другие", имея в виду американских политиков.