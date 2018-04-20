Пресс-конференция Сергея Лаврова и Стаффана де Мистуры

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Прямая трансляция.
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Прямая трансляция.
Смотрите на видео, как вслед за пожаром в здании Института биологии тушили еще одно возгорание - в торговом центре Lunedor на пересечении улицы Измаильской и проспекта Кантемира.
Независимого обследования медиками Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отравленных в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не было, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Кишиневе горело здание Института биологии. Смотрите на видео, как это возгорание тушили 14 пожарных расчетов.
Смотрите видео, где президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Молдову высказал свое мнение о том, какой вопрос для нашей страны самый актуальный.
Последствия пятничных пожаров в Кишиневе: что рассказали спасатели о двух крупных возгораниях, густой дым от которых был виден со всех районов столицы.
Целые арсенал боеприпасов и вооружений американского производства обнаружили у боевиков военнослужащие сирийской армии на севере страны.
"Штатную" контрабанду изъяли у пассажира, собиравшегося вылететь из Кишинева в Лондон.
Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.
Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже второй раз за месяц отправилась в США. Какова цель столь частых визитов?
В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.
Полиция опубликовала список дорог Батуми, которые будут перекрыты во время проведения масштабного ночного полумарафона.
О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.
Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.
В Армении продолжается формирование нового правительства: стало известно, какие министры сохранили свои должности.
В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, почему в ведомство поступает много жалоб от жителей Астаны на частое переименование улиц.
Парламент Кыргызстана утвердил кандидатуру руководителя аппарата президента Мухаммедкалыя Абулгазиева на пост премьер-министра.
Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.
Осетинка Диана Арсагова завоевала золото на первенстве Канады по вольной борьбе среди юниорок до 17 лет.
Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.
Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik