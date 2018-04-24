Сотни отдыхающих в купальниках прокатились на сноубордах в горах

670 лыжников и сноубордистов спустились в купальниках с горы Соболиной.
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Традиционный спуск в купальниках прошёл 21 апреля в Байкальске: ежегодное мероприятие набирает обороты, в этот раз на горе установлен новый рекорд - 670 человек со всей области и с соседних регионов рискнули скатиться в пляжном наряде. Смотрите на видео Sputnik, как это было.
670 лыжников и сноубордистов спустились в купальниках с горы Соболиной.
Горнолыжный сезон в Байкальске закроется в начале мая.
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