Сотни отдыхающих в купальниках прокатились на сноубордах в горах

Традиционный спуск в купальниках прошёл 21 апреля в Байкальске: ежегодное мероприятие набирает обороты, в этот раз на горе установлен новый рекорд - 670 человек со всей области и с соседних регионов рискнули скатиться в пляжном наряде. Смотрите на видео Sputnik, как это было.