Кадры с места наезда на людей в Торонто

Жертвами наезда на пешеходов в канадском Торонто стали десять человек, еще 15 получили ранения, об этом заявил глава местной полиции.

В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали.

© REUTERS / Saul Porto Полиция: водитель в Торонто наехал на людей намеренно

Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.

Глава местной полиции Марк Саундерс заявил о том, что версию теракта рассматривать пока рано. Его слова цитирует РИА Новости.

"Основываясь на данных очевидцев, можно достаточно ясно, даже исходя из общей оценки, заявить, что действия были намеренными", — заявил Саундерс.