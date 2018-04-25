Показаны обломки ракет, выпущенных по Сирии

На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США "Томагавк" и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. Об этом заявил журналистам специалист Генерального штаба ВС России в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.

По его словам, показаны части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы.

"Хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии именно средств противовоздушной обороны на крылатые ракеты. Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО", — заявил Безногих.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего во время атаки силы коалиции выпустили 105 ракет.