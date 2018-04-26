Как в детективах: люди от власти из США проникли в российское генконсульство

Представители властей США вошли в здание закрытой резиденции генконсула РФ в Сиэтле и включили свет.

Представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на территорию.

По данным РИА Новости, замок двери главного входа в резиденцию взломали, затем представители госдепартамента зашли в здание.

Отмечается, что рабочие восстановили подачу воды в здание. Ранее вода была отключена по поручению российских дипломатов.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Николай Пукалов заявил, что попытка властей США попасть на территорию резиденции является недружественным шагом.

Российские дипломаты наблюдают за действиями властей США, решение об ответе будет принято позже.