Шаг за черту: встреча Ким Чен Ына со своим южнокорейским коллегой

Лидер КНДР Ким Чен Ын сам предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину вместе с ним перешагнуть в северную часть демилитаризованной зоны через военно-демаркационную линию.

Встретив у разделительной линии Ким Чен Ына, Мун Чжэ Ин сказал: "Вот вы и пришли на южную сторону, когда же я смогу перейти на север".

© REUTERS / КНДР и Южная Корея сблизились во взглядах

"А давайте хоть сейчас", — ответил Ким Чен Ын, взял за руку южнокорейского президента и отвел его на Север.

Таким образом, как отметил представитель администрации, президент Мун и председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын вместе незапланированно перешли через военно-демаркационную линию на северокорейскую территорию.

После этого лидеры двух корейских государств перешли в здание "Дома мира" в южной части демилитаризованной зоны и провели утреннюю сессию саммита.