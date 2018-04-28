Торт, как произведение искусства: харьковчанка удивила жителей СНГ

Бисквиты и торты с сюрреалистическим декором из карамели и пастилы: жительница Харькова и 3D-принтер творят чудеса.

От нескольких часов до нескольких дней — столько требуется жительнице Харькова по имени Динара для того, чтобы представить очередной кондитерский изыск на суд пользователей соцсетей.

Торты и пирожные невероятных форм, "корзинки" и оригинальное печенье — все это под силу украинской женщине. Благодаря своему необычному кондитерскому искусству, Динара приобрела популярность в десятках стран мира. На ее персональной странице в Instagram уже сегодня порядка 73 тысяч подписчиков. А каждый новый кондитерский изыск вызывает буквально шквал комментариев и отметок "нравится".

Все что нужно Динаре для своего творчества — 3D-принтер, необходимые ингредиенты и упорство. Ведь на создание тортов и пирожных необычной геометрической формы у нее уходит от нескольких часов до целой рабочей недели.